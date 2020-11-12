Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/c1a50f98-24ee-11eb-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Власти Европейского союза приняли решение о продлении санкций против Венесуэлы на год.

Совет [ЕС] сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Соответствующее решение было принято в связи с продолжающимся экономическим, социальным, гуманитарным и политическим кризисом в республике. Действия властей страны подрывают демократию, уважение прав человека и верховенство закона.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против президента государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо. В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома.

Как писал NEWS.ru, в январе 2018 года ЕС ввёл санкции в отношении 18 представителей руководства Венесуэлы. Для высокопоставленных лиц был ограничен въезд в страны союза и заморожены банковские активы. По мнению Евросоюза, они ответственны за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства закона в республике.