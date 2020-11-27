Лукашенко рассказал про подслушанную пресс-конференцию Тихановской

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Белорусским спецслужбам удалось перехватить аудиозапись с закрытой пресс-конференции оппозиционенров, выехавших за пределы страны. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановской там, ну, все этих беглых. Они закрытую проводят пресс-конференцию. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит — мужики, ну что вы от меня требуете, я же ничего не решаю, — рассказал белорусский лидер во время выступления, опубликованного в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко добавил, что западным лидерам нужен именно такой лидер оппозиции в Белоруссии, её там «держат», так как больше никого нет.

Как сообщал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны после принятия новой конституции. Он также подчеркнул, что не допустит, чтобы при принятии нового основного закона страны кто-то сфальшивил, а потом сфабриковал выборы.

9 августа в республике проходят акции протеста против победы Лукашенко на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.