Лукашенко покинет пост президента после принятия новой конституции

https://static.news.ru/photo/00530840-30b0-11eb-bc94-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны при новой конституции.

Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите, — цитирует политика РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что не допустит, чтобы при принятии новой конституции кто-то сфальшивил, а потом сфабриковал выборы.

Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут, — отметил президент Белоруссии.

Ранее политик заявил, что не готовит своих сыновей в преемники, поскольку вопрос выбора нового главы государства будет решать белорусский народ, а в стране не будет никакого транзита власти.

Как писал NEWS.ru, новая конституция республики будет принята «без ломки и катастроф», отметил Лукашенко.

Действующая редакция Основного закона Белоруссии принята в 1996 году. По этому документу значительный объём полномочий имеет президент. В конституции не прописаны ограничения по срокам для лица, занимающего эту должность.

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы Лукашенко на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.