Лукашенко рассказал о своей «отдушине» во время пандемии коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он расслабляется во время ситуации с коронавирусом.

Политик заявил, что у него есть личное подворье с 11 коровами и новорождёнными козами. Он приезжает на ферму, которая является его «отдушиной».

У меня там сейчас 11 коров, по-моему. Но позавчера зашёл на ферму, у меня там козочки, — только приплод появился, совсем маленькие. И я открываю станок этот большой, и там — как снег: все беленькие, маленькие, белые-белые, вот как халат. Это отдушина, — заявил Лукашенко чиновникам, которые были с ним во время посещения фермы.

Президент Белоруссии ранее рассказывал, что «на всю жизнь» остался «простым человеком». На территории своей резиденции он выращивает, арбузы, картошку и другое продовольствие, которое потом отдаёт в детским дома и дома престарелых.

NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал «коронавирусный психоз» главной опасностью новой инфекции. Он подчеркнул, что власти делают всё необходимое для противодействия пандемии.

Политолог Марат Баширов считает, что Белоруссия не вводит режим жёсткой самоизоляции, поскольку её экономика не выдержит. По его словам, Лукашенко надеется, что его граждан «пронесёт».

В Белоруссии зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, 4 человек скончались.