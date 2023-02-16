Лукашенко рассказал о перспективах ядерного удара по Америке из Белоруссии Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по Америке

Фото: president.gov.by

Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном вооружении, страна не собирается наносить удар по Америке, передает БелТа со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко. По его словам, подобное оружие было выведено по настоянию США.

Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое.

Поэтому нам стратегическое ядерное оружие не нужно. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие, — сказал Лукашенко.

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) подходит для уничтожения танковой роты на марше, крупных скоплений пехоты со всей боевой техникой, мостов, крупных транспортных узлов. Мощность ТЯО — 0,2–0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо со взрывом в порту Бейрута в 2020 году.