Названы цели для тактического ядерного оружия Военный эксперт Суконкин: тактическое ядерное оружие подходит для уничтожения танковых рот

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Тактическое ядерное оружие (ТЯО) подходит для уничтожения танковой роты на марше, крупных скоплений пехоты со всей боевой техникой, мостов, крупных транспортных узлов, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Собеседник добавил, что мощность ТЯО — 0,2–0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо со взрывом в порту Бейрута в 2020 году.

Заряд ТЯО — 200–300 тонн тротила. Если одномоментно бахнет, будет похоже на взрыв в порту Бейрута. ТЯО подходит для уничтожения танковой роты на марше, крупных скоплений пехоты со всей боевой техников, мостов, транспортных узлов. И не забываем про психологический фактор — если враг знает, что по нему может прилететь заряд ТЯО. Если оперативный тактический ракетных комплекс может уничтожить по 350 человек и 40 единиц техники всего лишь двумя ракетами, то представьте, на что способно ТЯО, — подчеркнул Суконкин.

Ранее Норвежская разведывательная служба (NIS) в своем ежегодном докладе сообщила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. В ведомстве отметили, что во времена СССР такое происходило регулярно, однако после окончания холодной войны подобная практика прекратилась. По информации спецслужб Норвегии, центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.