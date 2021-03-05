Лукашенко рассказал о найденном в Белоруссии схроне со взрывчаткой

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Спецслужбы Белоруссии обнаружили у некой «группы людей» арсеналы со взрывчаткой. Об этом журналистам рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Это не Автуховича группа (радикальная группировка, деятельность которой ранее пресекли в Белоруссии. — NEWS.ru). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? — цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко добавил, что в ближайшее время пресс-служба Комитета государственной безопасности расскажет о деталях задержания группировки.

Ранее стало известно, что КГБ включил 17 граждан страны в список лиц, которые, по данным спецслужбы, причастны к террористической деятельности. В список вошли Николай Автухович, Артур Попок, Ирина Горячкина, Павел Резанович, Галина Дербыш, Виктор Снегур и другие. Их обвиняют в поджоге дома и автомобиля милиционера, а также в подготовке других терактов.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил, что задержанные члены террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, «тоннами» ввозили оружие с Украины и готовили теракты по всей стране.