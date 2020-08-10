Лукашенко рассказал, кто управлял белорусскими «овцами» во время протестов

https://static.news.ru/photo/9888d0e8-daef-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Выборы президента в Белоруссии прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче. Об этом 10 августа заявил действующий глава государства Александр Лукашенко на встрече с председателем исполнительного комитета — исполнительным секретарём СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Спасибо, что несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией коронавируса, вы не побоялись, как истинный генерал приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию. Знаю оценки вашей миссии. Буду рад услышать из ваших уст предложения, замечания, если какие-то были в ходе избирательной кампании, — цитирует Лукашенко БелТА.

Президент отметил, что выборы в республике прошли при рекордной за всю историю явке — на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Причём, по его мнению, после объявления окончательных итогов она может быть ещё выше.

Лукашенко добавил, что белорусы шли на выборы как на праздник, но кому-то его захотелось испортить.

Мы их увидели. Они засветились ещё ярче этой ночью. Мы зафиксировали звонки из-за границы — из Польши, Великобритании и Чехии. Управляли нашими, извините меня, овцами. Они не понимают, что делают. И ими начинают уже управлять, — заявил белорусский лидер.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение. Также она призвала всех участников остановить насилие на акциях протеста. Она отметила, что знает, что «белорусы проснутся завтра уже в новой стране», и выразила надежду, что «завтра будут только хорошие новости».

Команда Тихановской не признала итоги прошедших накануне выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать. В её штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и потребовали мирной передачи власти. При этом сама политик пока не приняла решение, будет ли принимать участие в уличных акциях.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%, писал NEWS.ru.