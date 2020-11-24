Лукашенко рассказал, кто может отстранить его от власти

https://static.news.ru/photo/88fd1958-2e38-11eb-aed0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается «свергнуть строй» в республике, для этого создаются разные схемы воздействия на власть и на него лично, но отстранить президента от должности может только белорусский народ на основании законов страны и конституции.

Политик отметил, что западные страны хотят подключить к процессу свержения власти Россию, но «не знают как».

В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции, — заявил глава Белоруссии на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

По словам политика, это является простым ответом на вопросы, которые будоражат умы западных дипломатов в Белоруссии, беглых представителей белорусской оппозиции и ряда лиц на Западе, сообщает БелТА.

В стране с начала августа проходят массовые акции протеста, в основном в Минске. Поводом послужили выборы президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Выходящие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы и победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, помощник белорусского президента, инспектор по Минску Александр Барсуков пообещал не омрачать гражданам Новый год. Власть будет следить за тем, чтобы праздник прошёл без происшествий, такое распоряжение дал лично Лукашенко.