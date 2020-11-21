В Минске пообещали не омрачать гражданам Новый год

https://static.news.ru/photo/0eff1d78-2d60-11eb-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Помощник белорусского президента, инспектор по Минску Александр Барсуков заявил, что сделает всё возможное, чтобы не омрачить жителям столицы грядущие праздники.

По словам Барсукова, правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы граждане отпраздновали Новый год без происшествий, передаёт TUT.BY. Он подчеркнул, что соответствующее распоряжение дал президент страны Александр Лукашенко.

Порядок глава государства дал команду навести — он будет наведён, кому как бы этого ни не хотелось. Если кто-то этого не хочет — пожалуйста, ребята, успокойтесь. Всё, — заявил инспектор.

По его словам, на наведение порядка президент дал неделю. Кроме того, Барсуков предостерёг всех, кто «этого не хочет» — он отметил, что попытки помешать выполнению распоряжения главы государства чреваты последствиями.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 22 ноября в городах Белоруссии вновь прошли акции протеста. Правозащитники сообщили, что число задержанных в ходе манифестаций превысило 200 человек.