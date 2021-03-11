Лукашенко призвал военных взяться за ружьё и начать воевать с провокаторами

https://static.news.ru/photo/8e52d532-8257-11eb-b3da-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко (в центре) Фото: president.gov.by

В обозримом будущем Белоруссию ещё будут пытаться «подрывать изнутри», как делали это после выборов главы государства в 2020 году. В таком случае силовикам придётся защищать страну, предупредил президент республики Александр Лукашенко.

Он высказал мнение, что внешние силы в ходе многомесячных массовых протестных акций белорусов «попробовали на зуб», однако «зуб сломали». Но несмотря на это, уверен он, и впредь «на все зубы будут пробовать, и будут пробовать изнутри».

Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдёт. Будут подрывать изнутри, — приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что военным не следует ждать, пока враг пересечёт границу, чтобы взяться за ружьё и начать воевать. Он потребовал быть готовыми воевать «отсюда» — из самой республики.

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что спецслужбы республики заявили о готовящихся в стране новых протестах, в рамках которых должны состояться различные провокации. По словам главы Комитета госбезопасности Белоруссии Ивана Тертеля, уже известны конкретные лица, которые собираются устроить протестные движения в стране.