Лукашенко призвал не пугать белорусские власти

https://static.news.ru/photo/55bc4dee-d7ca-11ea-8553-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать дело о задержании в стране группы россиян.

Об этом он заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. По данным агентства БЕЛТА, Лукашенко попросил не устраивать политические и экономические спектакли вокруг этого дела, а также призвал не «пугать» белорусские власти.

Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия, — заявил президент.

Он отметил, что не следует «пугать американцами, натовцами». По его словам, 33 человека в Белоруссию прислали «не американцы и не натовцы», передаёт РБК.

29 июля о задержании 33 наёмников иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.