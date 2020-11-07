Лукашенко призвал молодёжь «красиво» пройти смену поколений

https://static.news.ru/photo/ce1b71aa-2100-11eb-a986-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал молодёжь страны пройти период смены поколений, не разрушая созданное.

Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. <...> Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво, — цитирует главу государства БелТА.

Он добавил, что сломать просто, а восстановить разрушенное будет трудно, если вообще возможно.

Лукашенко также отметил, что у уходящего поколения достаточно оснований для гордости, есть множество важных для страны достижений. В их числе развитый IT-сектор, создание биотехнологической корпорации, современное сельское хозяйство. По его словам, если в Европе ВВП может обрушиться из-за кризиса на 20%, то в Белоруссии спад составит только около 1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко принял участие в запуске первого энергоблока Белорусской АЭС. Выступая перед собравшимися, он заявил, что новая конституция страны будет принята «без ломки и катастроф».

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл их лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.