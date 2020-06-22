Лукашенко признал белорусскую демократию уникальной

https://static.news.ru/photo/2ee4e4be-b47b-11ea-b522-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне протестов против его авторитарного правления заявил, что нигде в мире нет такой демократии, «как её понимают в республике».

По информации agrumenti.ru, глава государства встретился с коллективом воинской бригады, перед которым заявил, что в других странах «и близко нет» демократии подобной белорусской.

Комментируя подавление протестов в Белоруссии, Лукашенко привёл в пример жёсткие действия французского правительства по отношению к «жёлтым жилетам» и привлечение военных и нацгвардии к наведению порядка в Соединённых Штатах, где с конца мая мирные выступления против расизма и полицейского насилия перемежаются с погромами.

Как писал NEWS.ru, акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в июне сменились в городах Белоруссии выступлениями против власти после арестов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Полицейские начали массово задерживать протестующих, которые вышли на улицы Минска и других городов с требованием отпустить противников действующего президента.

Бабарико задержали 18 июня — за день до завершения сбора подписей. Его, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Одновременно с этим штаб кандидата заявил о получении 435 тысяч голосов поддержки — от почти 5% населения страны.

Президент Александр Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Он заявил, что не допустит «разрушения Белоруссии».