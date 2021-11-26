Лукашенко прибыл на польско-белорусскую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей, где размещены мигранты. Глава государства осматривает территорию лагеря. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что планируется выступление Лукашенко перед мигрантами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявила, что Лукашенко ведёт себя с мигрантами как «туроператор без лицензии»: продаёт им дорогие турпакеты в ЕС, которые затем сами собой исчезают по прибытии. Она возложила ответственность за созданный кризис на границе на президента и власти республики.

В свою очередь глава МВД Латвии Мария Голубева считает, что санкции против Лукашенко необходимо ужесточить. Она назвала такие принудительные меры способом долгосрочного воздействия на политические режимы, подобные выстроенному в Белоруссии.