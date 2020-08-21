Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников в Гродно

https://static.news.ru/photo/29a6e732-e46d-11ea-a01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников на площади Ленина в городе Гродно.

Лукашенко прилетел в Гродненскую область утром 22 августа. Там он посетил Гожский полигон и пункт постоянной дислокации шестой отдельной гвардейской механизированной бригады, где провёл совещание с руководством силового блока.

Ранее лидер республики назначил главу Минздрава страны Владимира Караника губернатором Гродненской области. Он выдвинул кандидатуру министра на указанный пост во время встречи с депутатами областного совета в Гродно.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.