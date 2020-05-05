Лукашенко предложил российскому ТВ показать минский парад Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российским телеканалам организовать трансляции с парада Победы, который пройдёт в Минске 9 мая.

Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья, — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Белорусский президент, недавно пригласивший на парад лидеров стран бывшего СССР, заявил, что поймёт отказы коллег в условиях жёстких карантинных ограничений по COVID-19, которые введены везде в Европе, кроме Белоруссии и Швеции.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) усомнилась в решении властей Белоруссии провести парад Победы. Памятные мероприятия пройдут в стране в условиях пандемии коронавируса, но без участия ветеранов Великой Отечественной войны.

Число пациентов с COVID-19 в республике приблизилось к 18 тысячам.