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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Бреста затронул проблему преемственности СССР, интеграции с Россией и заявил, что было бы справедливо, если бы РФ помогла республике, поставив 10-15 млрд кубометров газа по приемлемой цене.

Чернобыль произошёл. Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты [Россия] хотя бы за это помоги — миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам поставь в Беларусь, — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусы ЧАЭС не строили, а пострадали от катастрофы более других.

Как писал News.ru, Лукашенко назвал Россию «старшим братом» и призвал поддерживать его страну, а не «гнобить и наклонять» её. Взамен на такое «покровительство» Минск не предаст Москву. Глава государства напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции. В его словах промелькнули нотки огорчения позицией Кремля.