Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением Единого дня голосования, текст приводит пресс-служба белорусского главы. В своем послании Лукашенко подчеркнул, что результаты выборов говорят о широкой поддержке населением курса, проводимого российскими властями. Он также выразил надежду, что вновь избранные кандидаты внесут вклад в дело укрепления сотрудничества Москвы и Минска.

Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества, — говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко также предположил, что новые избранники будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между двумя странами.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы представителей различных уровней власти. В 54 регионах страны состоялись 78 избирательных кампаний, по результатам которых должно быть замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Владимир Путин принял участие в едином дне голосования 9 сентября. Глава государства онлайн отдал свой голос на выборах мэра Москвы. Президент отметил при этом, что электронное голосование с каждым годом становится все более популярным, ему доверяют и отдают предпочтение все больше россиян.