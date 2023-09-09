Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в едином дне голосования. Глава государства онлайн отдал свой голос на выборах мэра Москвы. Трансляция велась на сайте Кремля.

Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Всё больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью, — сказал Путин.

Путин призвал граждан страны принять участие в голосованиях, проходящих в их регионах. Он отметил, что избирательные процедуры в России выстроены очень удобно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин голосует онлайн из-за напряженного графика. В прошлом году президент также отдавал голос за муниципальных депутатов столицы онлайн.

Песков ранее сообщил, что Путин сегодня, 9 сентября, проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на ней обсудят вопросы развития Владивостока. Вместе с тем президент во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития ДФО, а также в режиме видеосвязи запустит ряд предприятий в регионе.