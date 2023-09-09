Президент России Владимир Путин в скором времени проголосует на выборах мэра Москвы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, Путин планирует обратиться к москвичам и поздравить жителей столицы с Днем города.
Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы, — сказал он.
Песков также сообщил, что Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на ней обсудят вопросы развития Владивостока. Вместе с тем президент во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме видеосвязи запустит ряд предприятий в регионе.
Он отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока, — заявил спикер Кремля.
В ходе ВЭФ во Владивостоке глава государства также проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. Речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска, уточнил он.
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общеcтвенному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова ранее предупредила о существенной опасности перехода на фишинговые сайты в день народных голосований, посредством которых злоумышленники пытаются раздобыть личные данные россиян.
Как наблюдают за законностью проведения выборов, в прошлом году разбирался NEWS.ru.