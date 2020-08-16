«А кто работать будет»: Лукашенко отверг новые выборы

https://static.news.ru/photo/14d0a5ae-dfb9-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку в Минске отверг новые выборы главы государства. По его словам, от голосования страна «погибнет».

Он уверен, что выборы состоялись, так как больше 80% поддержки невозможно сфальсифицировать, передаёт «Медуза».

Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет? — сказал он.

Он отметил, что Украина, Литва, Латвия и Польша призывают власти страны провести новое голосование, однако делать этого нельзя.

Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация, — отметил он.

Политик завершил выступление словами о том, что встаёт на колени перед народом. При этом на колени он не встал.

Мероприятие проходило на площади Независимости. Это был первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах.

Лукашенко начал выступление с благодарности жителям Минска за то, что они терпят его.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По