Лукашенко посоветовал безработным устроиться на «нелюбимую работу»

Жители Белоруссии, потерявшие работу в связи с распространением COVID-19, могут заняться «нелюбимой работой». Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.
По словам главы государства, в стране достаточно вакансий, но при этом власть будет помогать тем, кто остался без работы.
И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им, — отметил Лукашенко.
Он также потребовал сохранит трудовые коллективы в текущих условиях, передаёт БелТА.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Лукашенко предупредил врачей и медработников, а также госслужащие в условиях распространения коронавируса, «головой отвечают» за гибель граждан.
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