Лукашенко посоветовал безработным устроиться на «нелюбимую работу»

https://static.news.ru/photo/2e686842-9448-11ea-8c75-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Жители Белоруссии, потерявшие работу в связи с распространением COVID-19, могут заняться «нелюбимой работой». Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, в стране достаточно вакансий, но при этом власть будет помогать тем, кто остался без работы.

И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им, — отметил Лукашенко.

Он также потребовал сохранит трудовые коллективы в текущих условиях, передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Лукашенко предупредил врачей и медработников, а также госслужащие в условиях распространения коронавируса, «головой отвечают» за гибель граждан.