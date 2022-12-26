Лукашенко пообещал «самый счастливый» год

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом неформальной встречи глав государств - участников СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге, где его встретил российский коллега Владимир Путин. Во время общения с журналистами политик пообещал, что 2023 год будет «самым счастливым и удачным».

Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, каким будет 2023 год.

В Санкт-Петербурге 26 декабря стартовал неформальный саммит стран СНГ. Лидеры государств подведут итоги уходящего года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию. Помимо Лукашенко и Путина, в нем примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Лукашенко вместе с делегацией прибыл в Москву 24 декабря. Глава государства ознакомился с работой Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере. Сейчас в Центре проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.