Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от коронавируса. Разработать и испытать препарат планируется за два года.

Документом предусмотрено выполнение в 2021–2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины, — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Уточняется, что уже определены организации, которые будут разрабатывать вакцину от COVID-19, этапы и источники финансирования этих работ, а также сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

В рамках этой программы научные организации белорусского Минздрава и Национальной академии наук планируется оснастить необходимым оборудованием и комплектующими материалами.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Лукашенко заявил, что разработка и производство вакцины от COVID-19 в республике является делом чести для Национальной академии наук (НАН) и Минздрава. Белорусский лидер обсудил вопрос выпуска вакцины на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем и потребовал «в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину». Президент напомнил, что опыт производства таких препаратов есть у Европы, России, Китая и Индии. Лукашенко подчеркнул, что белорусская вакцина будет создаваться «не на голом месте».

25 марта в Белоруссии началось промышленное производство российского препарата от коронавируса «Спутник V». Планируется выпускать до 500 тысяч доз в месяц. Первая партия будет доступна для применения уже в начале апреля.