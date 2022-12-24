Лукашенко подарил директору Роскосмоса свежий хлеб и любимое сало Шойгу

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору Роскосмоса Юрию Борисову испеченный утром хлеб и, по его словам, любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости. Сегодня глава Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Его встретили Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник ц=Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли, — сказал Лукашенко, передавая выпечку.

По словам главы Белоруссии, когда он возвращался из командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил сделать предприятиям республики похожий продукт.

Ранее президент Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС. По имеющимся данным, подготовка космонавта в РФ должна закончиться в следующем сентябре. Как говорил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, первой от республики на МКС должна отправиться девушка.

Харламов. в свою очередь, указал, что имена кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера будут названы после празднования Нового года. По его словам, в настоящее время претенденты проходят медицинскую комиссию.