Лукашенко поблагодарил Запад за санкции Лукашенко поблагодарил США и весь западный мир за введение санкций против Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США и все страны Запада за санкции, введенные против республики, передает Telegram-канал «Пул первого». Во время торжественной передачи белорусской техники политикам Зимбабве он отметил, что благодаря санкционным рестрикциям Белоруссии в том числе удалось нарастить национальное производство тракторов.

Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие, — процитировали Лукашенко в Telegram.

Ранее стало известно, что в кабинете Лукашенко компьютер Apple заменили на белорусский Horizont H-book 15 МАК4. Белорусский глава также поручил довести уровень локализации выпускаемых в стране компьютеров до 70% к концу года.

В ноябре президент республики заявил, что место ресторанов сети «Макдоналдс», покидающей Белоруссию, должны занять местные предприятия и производители. По его словам, местным производителям это вполне под силу: Лукашенко указал, что «булочку пополам разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата» могут и в Белоруссии.