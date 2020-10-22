Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от СВР

https://static.news.ru/photo/63560570-1443-11eb-bb7e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность главе Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину. Белорусский лидер признателен за информацию, которую СВР предоставляет на регулярной основе.

Руководитель российского ведомства прибыл в Минск с неанонсированным визитом и встретился с Лукашенко. Президент Белоруссии заметил, что эта встреча может привлечь большое внимание СМИ, особенно с учётом непростой обстановки вокруг Союзного государства.

Мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзное государство. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он подчеркнул, что Белоруссия серьёзно относится к этой информации, потому предстоит много совместной работы в этом направлении. Лукашенко обратил особое внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса в мире у его страны не так много друзей. Он надеется на совместную деятельность с Россией на благо народов обоих государств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко намерен обсудить подготовку Всебелорусского народного собрания для определения задач развития страны на ближайшие пять лет. Он отметил, что необходимо рассмотреть глобальные аспекты развития государства.