Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/30236062-832e-11eb-bc3d-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не намерен вакцинироваться от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе встречи с работниками районной больницы города Молодечно.

Он выразил надежду на то, что у него ещё сохранились антитела с периода болезни, «хотя времени с августа [прошлого года] достаточно прошло».

Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что «придёт время — надо будет попробовать» пройти вакцинацию.

Кроме того, добавил он, в перспективе у белорусов будет выбор. До конца марта в республике начнётся производство российской вакцины. Кроме этого, власти рассчитывают на поставки китайского препарата. А во второй половине года есть планы на отечественную разработку.

Лукашенко призвал не беспокоиться из-за вакцины. «Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей», — пообещал он.

Летом 2020 года президент Белоруссии заявлял, что переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, он перенёс заболевание «на ногах», бессимптомно. При этом глава республики был уверен, что его заразили специально.