Лукашенко обвинил Украину в подготовке госпереворота в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранные граждане готовят попытки государственного переворота в стране, передает БелТА. Он уверен, что больше всего недоброжелателей собралось на территории Украины.

На территории этих государств, и особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году, — сказал Лукашенко.

По его словам, у большинства лидеров европейских стран родственники служили в «фашистских войсках», а потому сейчас их предкам необходим реванш. Именно поэтому, считает Лукашенко, их целью и стала Белоруссия.

5 сентября суд в Белоруссии огласил обвинительный приговор по делу о попытке совершения государственного переворота в стране. Минский суд назначил главному фигуранту дела Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы. Двое других подсудимых, Александр Федута и Григорий Костусев, получили 10 лет тюремного заключения, еще двоим обвиняемым, Ольге Голубович и Денису Кравчуку, дали 2,5 года лишения свободы.

По версии следствия, Зенкович в 2020–2021 годах выступил организатором заговора с целью захвата госвласти, руководил деятельностью группы заговорщиков, в состав которой входили Федута, Костусев и другие лица. Целью заговора было отстранение от власти президента Александра Лукашенко, вплоть до его физического устранения, захват зданий госорганов, СМИ, незаконное лишение свободы должностных лиц. Основная роль в этом отводилась армии.