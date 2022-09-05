В Белоруссии обвиняемому в покушении на Лукашенко дали 11 лет колонии В Белоруссии обвиняемого в покушении на убийство Лукашенко юристу Зенковичу дали 11 лет колонии

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Юрий Зенкович, обвиняемый по четырем статьям, в зале суда Минского района

5 сентября суд в Беларуси огласил обвинительный приговор по делу о попытке совершения государственного переворота в стране. Как сообщает из здания суда «Sputnik Беларусь», минский суд назначил главному фигуранту дела Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы.

Двое других подсудимых, Александр Федута и Григорий Костусев, получили 10 лет тюремного заключения, еще двоим обвиняемым, Ольга Голубович и Денис Кравчук, дали 2,5 года лишения свободы. Отмечается, что Зенкович, Федута и Костусев будут отбывать свое наказание в колонии усиленного режима.

При этом судья напомнил, что обвиненные могут обжаловать данный вердикт или опротестовать в установленном порядке.

По версии следствия, Зенкович в 2020–2021 годах выступил организатором заговора с целью захвата госвласти, руководил деятельностью группы заговорщиков, в состав которой входили Федута, Костусев и другие лица. Целью заговора было отстранение от власти президента Александра Лукашенко, вплоть до его физического устранения, захват зданий госорганов, СМИ, незаконное лишение свободы должностных лиц. Основная роль в этом отводилась армии.

Ранее сообщалось, что Федута признал себя виновным в заговоре с целью госпереворота. Зенкович, в свою очередь, сознался в контактах со спецслужбами США, которые предлагали ему сотрудничество.