Лукашенко о задержании Бабарико: «Мы действуем по закону»

https://static.news.ru/photo/c29d57bc-b977-11ea-9611-fa163e074e61_660.jpg Виктора Бабарико Фото: vk.com/viktar_babaryka

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России поняло причины ситуации вокруг Безгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка).

Все страдают: ах, Лукашенко посадил бывшего руководителя Белгазпромбанка Бабарико. А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда, — отметил глава государства в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, иначе было поступить нельзя. Через Белгазпромбанк отмыли $640 млн. Эти деньги перевели в Латвию. А уже США «накрыли» латвийский банк за отмывание средств. Его поразило то, что «во всех основных ячейках лежали флэшки, жесткие диски и горы документов». Бабарико арестовали, когда появилась доказательная база по всем его преступлениям.

Лукашенко подчеркнул, что когда он был на параде Победы в Москве, российские власти показали, что они с пониманием относятся к этой ситуации.

Последнее моё наблюдение: 24 числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули — они всё поняли, — подчеркнул политик.

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил , кого конкретно имеет в виду.

При этом, по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.