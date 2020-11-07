Лукашенко о санкциях ЕС: «Я не парюсь по этому поводу»

https://static.news.ru/photo/a8447110-20f7-11eb-a380-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не беспокоят санкции, наложенные на него Евросоюзом.

Во время посещения БелАЭС Лукашенко заявил, что уже привык к ограничительным мерам со стороны других стран за время нахождения на посту главы государства.

Я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди, — цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в Евросоюзе, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.