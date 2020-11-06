Лукашенко: белорусы «увидели лицо Майдана» и хотят порядка

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Жители Белоруссии «увидели лицо Майдана во всей красе», сделали соответствующие выводы и теперь ждут от властей страны наведения порядка, заявил глава республики Александр Лукашенко во время церемонии открытия третьей линии метро Минска.

Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать, — цитирует политика портал БелТА.

По его мнению, перемены являются серьёзной ломкой, а вопрос состоит в том, будут ли подобные сдвиги кардинальными или эволюционными и спокойными.

Ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живёт, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми, — резюмировал Лукашенко.

В Белоруссии нужно построить вторую атомную электростанцию, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа, добавил Лукашенко. Он отметил, что в стране уже есть БелАЭС и первый энергоблок накануне включили в объединённую энергосистему.

БелАЭС — станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт, её строительство идёт в Островце Гродненской области. Возведение первого блока началось в ноябре 2013 года. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Служба внешней разведки России передала Минску информацию о планах Запада, направленных на дестабилизацию обстановки в Белоруссии. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Нарышкин.