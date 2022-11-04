Белоруссия и Россия договорились создать совместную спутниковую группировку, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что цели у этой программы не только военные, но подробностей не раскрыл, сообщает БелТА.
Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов, — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что Белоруссия готова отправить на орбиту Земли своего космонавта. Глава государства заверил, что это произойдет в ближайшее время.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.