Лукашенко: Белоруссия и Россия создают совместную спутниковую группировку

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия и Россия договорились создать совместную спутниковую группировку, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что цели у этой программы не только военные, но подробностей не раскрыл, сообщает БелТА.

Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия готова отправить на орбиту Земли своего космонавта. Глава государства заверил, что это произойдет в ближайшее время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

Глава Минобороны Белоруссии заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.