Литва предложила разместить на Украине военную миссию ЕС

Литва выступила с предложением на неформальной встрече министров обороны ЕС в Бресте создать на Украине совместную военную миссию Европейского Союза, информация об этом была опубликована на сайте минобороны прибалтийского государства. Как отмечается, эта инициатива будет рассматриваться на следующей встрече военных министров ЕС в марте текущего года.

Совещательная и учебная [военная] миссия ЕС стала бы сильным сигналом в поддержку Украины и шансом продемонстрировать возможности надежных действий ЕС в сфере безопасности, — приводятся в сообщении на сайте слова Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Сегодня, 13 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае эскалации напряжённости вокруг ситуации с Украиной, США и их союзники из Большой семёрки готовятся ввести санкции против России и усилить военную поддержку Киева.

Датское руководство недавно предложило войскам НАТО отправить фрегат ВМФ Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в страны Балтии для противодействия России.

Фрегат из Дании прибудет в Балтийское море в середине января на три месяца. Что касается истребителей F-16, они будут направлены на базу Шауляй в Литву, где на данный момент уже находятся восемь датских. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, это предложение датчан станет «сильным сдерживающим сигналом для России».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, Лавров отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседания Совета Россия — НАТО.

Ранее Лавров заявил, что переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.