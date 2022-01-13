Климкин не исключили ввода на Украину объединённых войск России и ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин после недавних переговоров России и США в Женеве на своей странице Facebook заявил, что не исключает ввода в страну совместного миротворческого контингента РФ и ЕС в случае возникновения конфликтной ситуации на Украине. По его мнению, во время ведения дипломатических консультаций возможны некие «попытки дестабилизации» Украины изнутри, что значительно изменило бы ситуацию.

Чем больше у нас бардака, тем лучше карты Путина в переговорах, тем лучше сказать европейцам, что только Россия способна навести порядок. <...> Или Россия даже предложит совместную миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю, — написал Климкин.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась около 7,5 часа. Также на этой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.