Литовский транзит: РФ может подать в суд на ЕС Россия ищет способы бесперебойно снабжать Калининградский эксклав и параллельно наказать Литву

Фото: Виталий Невар/ТАСС

На сегодня уже исчерпаны выделенные Евросоюзом квоты по провозу из России в Калининградский эксклав через Литву ряда грузов, среди которых сталь, нефтепродукты, удобрения и другие позиции, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай» о перспективах Калининградского транзита. Но главная проблема впереди. Как напомнил глава самого западного российского региона, с 1 сентября Siauliu bankas — единственный банк Литвы, уполномоченный правительством республики проводить оплату за перевозку российских грузов по участку Литовской железной дороги, перестанет проводить платежи.

Есть опасность, что мы потеряем возможность транспортировки грузов по железной дороге, причем именно из-за действий Литвы, — подчеркнул Алиханов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 9 августа на телеканале LRT, что «нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться. Не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных».

Как рассказал Алиханов, Калининградская область, в случае если с 1 сентября железнодорожные перевозки действительно прекратятся, не окажется, к счастью, в бедственном положении, поскольку успела сделать достаточные запасы к зиме. Кроме того, сохраняется морской путь доставки из порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Антон Алиханов

Однако, сказал калининградский губернатор на дискуссии клуба «Валдай», нельзя просто так оставлять подобное самоуправство Литвы, ограничивающее транзит даже не по согласованию с ЕС, а по собственной инициативе.

Все затраты российской стороны, связанные с прекращением транзита и дополнительными издержками, стоит заявлять в качестве иска к Литве, а, возможно, и к Евросоюзу, по инициативе которого были введены санкции против России, — заявил он.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, как именно может выглядеть такой иск, Алиханов сказал:

Мы готовы предоставить все данные, затраты операторов перевозок. А выступать истцом должна Российская Федерация, поскольку Калининградская область — ее территория.

Заявление губернатора было поддержано в ходе дискуссии в клубе «Валдай». Посол по особым поручениям Алексей Исаков, бывший послом РФ в Литве до высылки оттуда 4 апреля 2022 года, заявил:

Я не хотел бы заглубляться в то, как именно российская сторона может отреагировать на политику Вильнюса. Но ответные меры проработаны в межведомственном формате и в случае необходимости могут быть применены.

Впрочем, какого рода могут быть эти меры, Исаков не раскрыл.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Тем временем в России обсуждают, чем заменить железнодорожный транзит. Собственно, решение одно — морские грузоперевозки. Однако для них не хватает судов. В настоящее время на линии Усть-Луга — Балтийск (Калининград) работают три парома: «Амбал», «Балтийск» и вышедший с апреля на линию новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский». Ожидается, что до конца года на линию может выйти еще один современный паром — «Генерал Черняховский».

Для налаживания морского моста нужно порядка 22 паромов класса «Маршала Рокоссовского», то есть каждое судно грузооборотом 1,1 млн т в год, — отметил Алиханов.

Однако взять такое количество судов сегодня негде.

Нам надо готовиться к полному закрытию железнодорожного транзита грузов через Литву и созданию морского моста, — считает еще один участник дискуссии управляющий партнёр «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. — Не верю, что Литва пойдет нам навстречу сейчас, если не шла все предыдущие 20 лет. Нужно дополнять паромы контейнеровозами. К сожалению, построить быстро мы их не сможем, поэтому необходимо покупать, фрахтовать, переводить в российский реестр. Совсем плохонькое китайское судно стоит порядка $15 млн, получше — около $30 млн. Но в перспективе должны появляться и свои суда.

По словам Безбородова, возможно, что в октябре-ноябре к обеспечению перевозок по морскому мосту Усть-Луга — Балтийск подключатся частные компании.

Сегодня у нас в общем набирается в общей сложности лишь половина от числа судов, которое необходимо в случае закрытия железнодорожного транзита, — отметил Алиханов. — Но есть предложение собрать на Балтике суда, высвободившиеся после введения санкций против России, и поставить их на эту линию.

Но пока что российская сторона будет до последнего стараться договориться с Литвой о продолжении железнодорожного транзита. Так, по словам Алиханова, если литовский Siauliu bankas не в состоянии проводить платежи, то пусть Вильнюс откроет счет в казначействе.