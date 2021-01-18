Лавров: РФ не рассматривает возможность присоединения Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/54b3154a-597f-11eb-b00b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Россия никогда не рассматривала и е рассматривает возможность включения территорий Нагорного Карабаха в состав территорий РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что главная задача Москвы в регионе — поспособствовать урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном и добиться стабильности в регионе.

Насчёт экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать поиску и нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Он добавил, что в трёхстороннем соглашении между РФ, Азербайджаном и Арменией, подписанном в ноябре, специально не прописан статус территорий Нагорного Карабаха, так как позиции стран по этому вопросу кардинально различны. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха позже будет решать Минская группа ОБСЕ.

Ровно потому, что проблема статуса Нагорного Карабаха является такой противоречивой, если брать позиции Ереван и Баку, и было решено тремя лидерами обойти этот вопрос стороной и оставить его на потом, на будущее, — сказал Лавров.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.