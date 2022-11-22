Кто заплатит за газ? ЕС убеждает Молдавию, что она не замёрзнет зимой На прошедшей в Париже конференции по поддержке Молдавии европейские лидеры сулили этой стране значительную финансовую помощь

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Европейские страны пообещали Молдавии помочь преодолеть нынешней зимой энергетический кризис. На донорской конференции в Париже «Платформа поддержки Молдовы» (MSP) президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз планирует выделить Кишинёву более 100 млн евро. Деньги пойдут на закупку газа и электроэнергии, а также на решение проблем беженцев стране. В самой Молдавии, впрочем, считают, что для решения этих задач нужно минимум 500 млн евро, и власти не теряют надежды, что в итоге ЕС постепенно отыщет эти средства для «прозападного партнёра» в лице правительства Майи Санду. Оппозиция, напротив, уверена, что Кишинёв не получит даже обещанной Макроном суммы. О различных взглядах в молдавском обществе на европейскую помощь — в материале NEWS.ru.

Молдавия оказалась в сложном положении накануне зимы. За минувший год цена на газ выросла в семь раз, на электроэнергию — в четыре. Президент страны Майя Санду заявила изданию Politico, что нынешней зимой граждане страны будут тратить до 65% своих доходов на оплату коммунальных услуг. Инфляция в Молдавии близится к 35%. Президент не исключила, что многим молдаванам придётся, как и украинцам, искать убежище в Европе на время зимы.

Европейский союз уверяет руководство Молдавии, что страну не оставят в беде. Французский лидер Макрон даже адресовал послание Санду на своей странице в Twitter на румынском языке: «Вы можете рассчитывать на поддержку Франции». На что молдавский президент ответила записью на французском языке: «Вы делаете отношения наших стран приоритетными, и мы глубокого признательны за ваше доверие и поддержку».

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press Майя Санду

Парижская конференция MSP стала уже третьей в нынешнем году. Брюссель приступил к «спасению Молдавии» ещё в начале апреля нынешнего года, когда представители руководства ряда европейских стран и влиятельные международные финансовые организации собрались в Берлине на свой первый форум. Второе заседание платформы прошло 15 июля в Бухаресте. Здесь было объявлено о выделении Кишинёву 600 млн евро.

Молдавия вынуждена просить западный мир о помощи, поскольку сама не справляется с покупкой энергоносителей в необходимых для холодов объёмах, отметил в беседе с NEWS.ru директор Института эффективной политики в Кишинёве Виталий Андриевский.

Мы не скрываем, что ходим по миру и просим у всех деньги. Чтобы выжить, Молдавии нужно сейчас порядка 500 млн евро. Москва сократила с 1 октября нынешнего года поставки нам газа на 50%, энергетические мощности Украины уничтожены, а мы получали электроэнергию именно от них. К тому же прекратила подачу электричества Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Электричество мы закупаем в Румынии и в других странах Европы по более высокой цене, чем прежде, — рассказал собеседник интернет-издания.

По словам Андриевского, тарифы для населения резко выросли. Но государство, несмотря на своё тяжёлое положение, компенсирует людям траты — в среднем примерно на 50%. Газ Молдавия покупает в Европе, поскольку нет гарантии, что Москва не прекратит подачу газа, в том числе и в результате обстрелов трубопроводов. Поэтому Кишинёв уже собрал в своих газохранилищах топлива на два месяца. Электричество в страну в основном приходит из Румынии. В оплате за энергоносители Молдавии помогают Евросоюз и США, уточнил молдавский политолог.

Фото: shutterstock Здание правительства Молдавии зимой

Но есть среди молдавского экспертного сообщества скептическое отношение к мероприятиям, подобным парижской конференции MSP. Западные партнёры преследуют на них свои цели, которые идут вразрез с интересами населения Молдавии, отметил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба» политолог Владимир Букарский.

Парижская конференция — эти всего лишь пиар-акция по поддержке прозападного курса Майи Санду. ЕС даёт понять, что ставит на неё, альтернативы ей быть не может. Для этого на конференции много говорилось, что Запад не бросит в беде страну. Но всё это было рассчитано на нашего внутреннего потребителя. В получении реальной помощи я очень сильно сомневаюсь. У Запада сейчас свои энергетические проблемы, на которые тоже нужны огромные деньги. Не думаю, что для нас отыщут такие финансовые объёмы. Владимир Букарский исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба

Эксперты обращают внимание, что Молдавия просит деньги у Евросоюза, не будучи его членом, и избегает переговоров с Москвой, оставаясь страной — участницей СНГ. Прозападные молдавские власти утверждают, что Кремль враждебно относится к президенту Майе Санду и добиваться каких-то преференций бесполезно. Оппозиция, напротив, считает, что «нынешний режим» отдаляется от Москвы по собственной инициативе.

Режим Санду полностью изолировал страну от традиционных партнёров на востоке и от их возможностей, которыми бы мог воспользоваться Кишинёв, — продолжает Владимир Букарский. — После избрания Санду президентом в декабре 2020 года наша страна самоустранилась от работы в СНГ, прекратила участия в саммитах. Только однажды премьер-министр Наталья Гаврилица выступила на каком-то мероприятии Содружества в онлайн-режиме. Хотя именно там власти Молдавии могли бы поднять жизненно важные для страны вопросы о более льготных контрактах на газ. Так что жаловаться властям Молдовы остаётся только на себя.

Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Как считает кишинёвский оппозиционный политолог, выйти из кризиса Молдавия может не благодаря финансовым обещаниям Запада, а только поменяв правящий режим, который «вообще не способен решать серьёзные задачи». Нужны досрочные президентские и парламентские выборы, которые дадут шанс прийти к власти ответственным людям. Но в то же время политолог признаёт, что оппозиция сейчас разрозненная и даже не предпринимает усилий для объединения. Это означает, что у неё нет шансов сменить режим, несмотря на акции протеста, которые проводят партия «Шор» и «Партия социалистов Республики Молдова», заключил исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба».

На фоне перманентных митингов и политических баталий жители Молдавии готовятся к предстоящим холодам, изо всех сил экономя в своих домах отопление. И к смене власти, судя по всему, эти люди не готовы. Напротив, громкие заявления европейских лидеров о больших финансовых суммах создают у многих жителей Молдавии впечатление, что заботу о них проявляет именно Евросоюз и «его партнёр» президент Санду. Москва накануне зимы никаких обнадёживающих для молдаван заявлений не делает, что позволяет молдавским прозападным властям только набирать политические очки.