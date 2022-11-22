Европейские страны пообещали Молдавии помочь преодолеть нынешней зимой энергетический кризис. На донорской конференции в Париже «Платформа поддержки Молдовы» (MSP) президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз планирует выделить Кишинёву более 100 млн евро. Деньги пойдут на закупку газа и электроэнергии, а также на решение проблем беженцев стране. В самой Молдавии, впрочем, считают, что для решения этих задач нужно минимум 500 млн евро, и власти не теряют надежды, что в итоге ЕС постепенно отыщет эти средства для «прозападного партнёра» в лице правительства Майи Санду. Оппозиция, напротив, уверена, что Кишинёв не получит даже обещанной Макроном суммы. О различных взглядах в молдавском обществе на европейскую помощь — в материале NEWS.ru.
Молдавия оказалась в сложном положении накануне зимы. За минувший год цена на газ выросла в семь раз, на электроэнергию — в четыре. Президент страны Майя Санду заявила изданию Politico, что нынешней зимой граждане страны будут тратить до 65% своих доходов на оплату коммунальных услуг. Инфляция в Молдавии близится к 35%. Президент не исключила, что многим молдаванам придётся, как и украинцам, искать убежище в Европе на время зимы.
Европейский союз уверяет руководство Молдавии, что страну не оставят в беде. Французский лидер Макрон даже адресовал послание Санду на своей странице в Twitter на румынском языке: «Вы можете рассчитывать на поддержку Франции». На что молдавский президент ответила записью на французском языке: «Вы делаете отношения наших стран приоритетными, и мы глубокого признательны за ваше доверие и поддержку».
Парижская конференция MSP стала уже третьей в нынешнем году. Брюссель приступил к «спасению Молдавии» ещё в начале апреля нынешнего года, когда представители руководства ряда европейских стран и влиятельные международные финансовые организации собрались в Берлине на свой первый форум. Второе заседание платформы прошло 15 июля в Бухаресте. Здесь было объявлено о выделении Кишинёву 600 млн евро.
Молдавия вынуждена просить западный мир о помощи, поскольку сама не справляется с покупкой энергоносителей в необходимых для холодов объёмах, отметил в беседе с NEWS.ru директор Института эффективной политики в Кишинёве Виталий Андриевский.
Мы не скрываем, что ходим по миру и просим у всех деньги. Чтобы выжить, Молдавии нужно сейчас порядка 500 млн евро. Москва сократила с 1 октября нынешнего года поставки нам газа на 50%, энергетические мощности Украины уничтожены, а мы получали электроэнергию именно от них. К тому же прекратила подачу электричества Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Электричество мы закупаем в Румынии и в других странах Европы по более высокой цене, чем прежде, — рассказал собеседник интернет-издания.
По словам Андриевского, тарифы для населения резко выросли. Но государство, несмотря на своё тяжёлое положение, компенсирует людям траты — в среднем примерно на 50%. Газ Молдавия покупает в Европе, поскольку нет гарантии, что Москва не прекратит подачу газа, в том числе и в результате обстрелов трубопроводов. Поэтому Кишинёв уже собрал в своих газохранилищах топлива на два месяца. Электричество в страну в основном приходит из Румынии. В оплате за энергоносители Молдавии помогают Евросоюз и США, уточнил молдавский политолог.
Но есть среди молдавского экспертного сообщества скептическое отношение к мероприятиям, подобным парижской конференции MSP. Западные партнёры преследуют на них свои цели, которые идут вразрез с интересами населения Молдавии, отметил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба» политолог Владимир Букарский.
Парижская конференция — эти всего лишь пиар-акция по поддержке прозападного курса Майи Санду. ЕС даёт понять, что ставит на неё, альтернативы ей быть не может. Для этого на конференции много говорилось, что Запад не бросит в беде страну. Но всё это было рассчитано на нашего внутреннего потребителя. В получении реальной помощи я очень сильно сомневаюсь. У Запада сейчас свои энергетические проблемы, на которые тоже нужны огромные деньги. Не думаю, что для нас отыщут такие финансовые объёмы.
Эксперты обращают внимание, что Молдавия просит деньги у Евросоюза, не будучи его членом, и избегает переговоров с Москвой, оставаясь страной — участницей СНГ. Прозападные молдавские власти утверждают, что Кремль враждебно относится к президенту Майе Санду и добиваться каких-то преференций бесполезно. Оппозиция, напротив, считает, что «нынешний режим» отдаляется от Москвы по собственной инициативе.
Режим Санду полностью изолировал страну от традиционных партнёров на востоке и от их возможностей, которыми бы мог воспользоваться Кишинёв, — продолжает Владимир Букарский. — После избрания Санду президентом в декабре 2020 года наша страна самоустранилась от работы в СНГ, прекратила участия в саммитах. Только однажды премьер-министр Наталья Гаврилица выступила на каком-то мероприятии Содружества в онлайн-режиме. Хотя именно там власти Молдавии могли бы поднять жизненно важные для страны вопросы о более льготных контрактах на газ. Так что жаловаться властям Молдовы остаётся только на себя.
Как считает кишинёвский оппозиционный политолог, выйти из кризиса Молдавия может не благодаря финансовым обещаниям Запада, а только поменяв правящий режим, который «вообще не способен решать серьёзные задачи». Нужны досрочные президентские и парламентские выборы, которые дадут шанс прийти к власти ответственным людям. Но в то же время политолог признаёт, что оппозиция сейчас разрозненная и даже не предпринимает усилий для объединения. Это означает, что у неё нет шансов сменить режим, несмотря на акции протеста, которые проводят партия «Шор» и «Партия социалистов Республики Молдова», заключил исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба».
На фоне перманентных митингов и политических баталий жители Молдавии готовятся к предстоящим холодам, изо всех сил экономя в своих домах отопление. И к смене власти, судя по всему, эти люди не готовы. Напротив, громкие заявления европейских лидеров о больших финансовых суммах создают у многих жителей Молдавии впечатление, что заботу о них проявляет именно Евросоюз и «его партнёр» президент Санду. Москва накануне зимы никаких обнадёживающих для молдаван заявлений не делает, что позволяет молдавским прозападным властям только набирать политические очки.