Крещение Петра Порошенко

Иногда они возвращаются. Фраза, подаренная нам Стивеном Кингом, неожиданно обрела новое звучание в реалиях современной украинской политики. Произошло это не 17 января, когда экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев, чтобы явиться на заседание Печерского районного суда в качестве подозреваемого в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.

Триумфально возвращение главного оппонента действующего президента Владимира Зеленского в большую политику состоялось 19 января, на Крещение, когда Печерский районный суд со второй попытки огласил своё решение об избрании меры пресечения для Петра Порошенко.

Эта мера оказалась максимально мягкой и позволяющей сторонникам Порошенко, возглавляющего оппозиционную партию «Европейская солидарность», уже сегодня праздновать победу.

Пётр Порошенко (справа) Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этот день в Киеве можно было видеть две толпы. Одна, собравшаяся в Гидропарке, с энтузиазмом ныряла в ледяные воды Днепра, вспоминая историю крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в Иордане. Другая с разбегу ныряла в ледяные воды украинской политики, митингуя у стен суда, а затем устроила шествие к офису президента, скандируя: «Зелю геть!».

Формально подтвердив законность и обоснованность подозрений в деле об «угольной госизмене», суд так и не решился сделать главное — взять Порошенко под стражу.

Вокруг ходатайства прокуратуры об изменении ему меры пресечения, собственно, и кипели страсти, и происходил весь сыр-бор. Заседавший в понедельник до позднего вечера суд тогда так ничего и не решил. Только собравшись в среду, судья Соколов наконец-то разрешил интригу, державшую в напряжении всех. Суд отпустил Петра Порошенко под личное обязательство, потребовав сдать паспорта для выезда за границу и не покидать Киев и область без разрешения следователя.

Это означает, что Порошенко теперь не сможет отправиться в запланированную на 24 января поездку в Брюссель, куда он был приглашён на заседание межпарламентского Совета НАТО — Украина, и совершать другие зарубежные визиты, занимаясь собственным международным пиаром и в глазах Запада позиционируя себя «защитником Украины». Защитником и от Зеленского, и от «российской агрессии», о которой он вещал на каждом углу в период своего правления.

Однако закрывшаяся для него возможность поездок в Европу и Америку по большому счёту ничего не меняет.

Притом, что к концу своего правления Порошенко имел едва ли не самый высокий в стране антирейтинг как политик, развязавший войну в Донбассе и ставший фигурантом — только вдумайтесь — целых 130 уголовных дел, самое последнее дело об «угольной госизмене» явно оказалось шито белыми нитками.

Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Причём нитками не только белыми, но и гнилыми.

Неудивительно, что 19 января эти нитки треснули под напором адвокатов Порошенко и пассионарной толпы активистов «Европейской солидарности» и отрабатывавшей свои гривны массовки у Печерского районного суда.

С треском проигравший Владимиру Зеленскому президентские выборы 2019 года и, казалось бы, ставший ещё одним украинским политиком второй свежести, чей поезд ушёл, таким как Юлия Тимошенко, Порошенко сегодня переживает вторую политическую молодость. Самое удивительное, что этой своей второй молодостью он обязан своему злейшему врагу Зеленскому, который по необъяснимым причинам придумал это нелепое дело об «угольной госизмене».

Благодаря этому делу Порошенко получил возможность провести собственную пиар-кампанию, о которой ещё недавно нельзя было и мечтать, продемонстрировал слабость и непоследовательность действующей власти, консолидировал своих сторонников, приободрённых его победой.

Если говорить предельно кратко, то 19 января Порошенко показал, что в определённом смысле по состоянию на сегодняшний день он сильнее Зеленского, несмотря на то что в руках действующего президента находятся административный ресурс, правоохранительные органы, судебная машина и контроль над Верховной радой.

Неудивительно, что вместе с Порошенко возвращаются и другие «бывшие», вылезающие из своих окопов и демонстрирующие решимость совершить новый поход во власть.

В ходе стихийного митинга 19 января глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов (тот самый «кровавый пастор») потребовал отставки Зеленского и призвал к досрочным выборам президента и Верховной рады.

Собравшиеся жгли фаеры, пели национальный гимн и призывали объявить Владимиру Зеленскому импичмент.

Петру Порошенко подыграл и оказавшийся в этот день в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен, призывавший украинцев к единству. Глава американской дипломатии чётко дал понять, что ни он сам, ни президент Байден не в восторге от дела Порошенко, раскалывающего украинскую элиту и отвлекающего её от главной задачи — противостояния с Россией. «Наше послание всем нашим друзьям здесь, всем лидерам Украины, её гражданам — держаться вместе, держаться за это единство и укреплять его. Это важно как никогда, особенно теперь, когда страна столкнулась с возможностью возобновления российской агрессии», — передал Энтони Блинкен украинским политикам наказ Джо Байдена.

Владимир Зеленский, Энтони Блинкен Ron Przysucha/State Department/Global Look Press

Решение Печерского районного суда, которое нельзя не воспринимать как начало вынужденного отступления президента, стало ещё одним доказательством того, что Владимир Зеленский продолжает терять очки, в то время как Порошенко их набирает. Этот тренд, судя по всему, будет только укрепляться.

Формально не закрытое, но не сулящее Порошенко серьёзных проблем дело «об угольной госизмене» становится обоюдоострым мечом. Оно оказывается новообретённым оружием пока ещё экс-президента, который может считать битву в Печерском районном суде своим новым боевым крещением.

Иногда они возвращаются.

Можно сказать, в Киеве они уже почти вернулись.