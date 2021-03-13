Кравчук заявил о консультациях по участию США в переговорах по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3af87f98-840c-11eb-a280-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Леонид Кравчук/facebook.com

Украина ведёт консультации об участии США в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Ведутся соответствующие консультации. Это пока непубличные заявления и непубличные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины — то есть в США ведутся консультации, — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он заметил, что Россия может возражать против этого. Но в этом случае российская сторона обязана предоставить убедительные аргументы.

10 марта в Луганской народной республике (ЛНР) возобновилось вооружённое противостояние между силами Народной милиции и украинской армией. Силовики обстреляли посёлок Михайловка. На следующий день ВСУ был обстрелян населённый пункт в Донецкой области. При этом был повреждён газопровод.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как ранее писал NEWS.ru, Кравчук заявил, что к участию в переговорах по Донбассу необходимо привлечь США. В противном случае существует риск широкомасштабного конфликта.