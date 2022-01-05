Комендант Алма-Аты зафиксировал экстремистские погромы при протестах

Комендант Алма-Аты, начальник департамента полиции Канат Таймерденов обратился к гражданам с требованием прекратить беспорядки, передаёт комендатура города. Порядок в бывшей столице обеспечивают сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардия и подразделения Минобороны. Он напомнил, что за нарушение введённого ранее режима ЧП предусмотрена ответственность.

Призываю граждан строго следовать этим правилам и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародёрства и экстремизма. К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригад скорой помощи, пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, — заявил он.

Таймерденов добавил, что на сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Принимаются все необходимые меры для защиты жизни и безопасности горожан.

Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и соблюдать законы нашего государства, — заключил он.

Ранее политолог Константин Калачёв проанализировал ситуацию в Казахстане. Он заявил, что акции протеста являются результатом накопившихся внутренних проблем и управленческих ошибок, а также заговора внутри элит, иначе политические требования демонстранты не выдвинули бы так скоро. Повышение цен на газ эксперт считает триггером, спровоцировавшим взрыв недовольства политикой правительства.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.