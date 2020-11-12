Командующий миротворцами РФ обсудил с главой МО Армении ввод сил в Карабах

https://static.news.ru/photo/1fb19ea0-24bb-11eb-b870-fa163e074e61_660.jpg Рустам Мурадов Фото: ArmeniaMODTeam/twitter.com

Российский командующий миротворческими силами в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провёл переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС республики. Стороны обсудили вопросы ввода миротворцев и обеспечения их безопасности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы ввода миротворцев и выставления миротворческих постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, порядок размещения подразделений, их всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, — сообщил ТАСС источник в штабе миротворческих сил РФ.

Также обсуждались вопросы организации деятельности российских миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечения их безопасности.

Как писал NEWS.ru, члены армянской правящей партии «Мой шаг» предложили оппозиционерам, выступающим за отставку действующего премьер-министра Никола Пашиняна, выступить против российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Также сторонники Пашиняна предложили протестующим заявить, что те готовы продолжить войну. Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.