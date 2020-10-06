Колесникова призвала белорусов бойкотировать товары госпредприятий

https://static.news.ru/photo/704fb07a-0843-11eb-ab0f-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, находящаяся под арестом, призвала белорусов отказаться от покупки товаров государственных предприятий республики.

Её видеообращение, записанное ещё до ареста, появилось в Telegram-канале бывшего кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико. Колесникова подчеркнула, что теперь граждане будут знать, какие товары можно покупать в магазине, потому что они поддерживают белорусов, а какие не следует, поскольку их производители поддерживают власть или сами ею являются.

Также оппозиционер отметила, что белорусы не должны доверять банкам республики.

Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадём, — заявила Колесникова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Колесникова, находящаяся в СИЗО, написала отцу письмо, в котором заверила, что у неё всё хорошо. Политик рассказала, что у неё хорошие отношения с сокамерницами, но она очень скучает по семье. По её словам, она ни на секунду не жалеет о своём решении противостоять властям Белоруссии. Девушка занимается гимнастикой.