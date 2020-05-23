Кличко вспомнил дедовщину в Советской армии

https://static.news.ru/photo/07ae86c0-9dba-11ea-8b40-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевский мэр и бывший боксёр Виталий Кличко рассказал о службе в Советской армии и едва не закончившемся дракой конфликте со старослужащим.

По словам Кличко, в начале службы «дед» попытался заставить его — в тот момент уже чемпиона Украинской ССР по боксу — носить воду.

Габаритами он был раза в два меньше меня. Я ему сказал, что выполнять буду только приказы старших по званию, а не от таких же рядовых. <...> Драку предупредил дежурный, — цитирует Кличко Lenta.ru.

Экс-боксер отметил, что ночью ждал нападения старослужащих, но «напряжение пропало». Старших сослуживцев Кличко предупредили о спортивных заслугах новобранца.

Как писал NEWS.ru, в апреле Кличко уволил Владимира Слончака с должности своего заместителя после нападения на полицейского.