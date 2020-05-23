Кличко вспомнил дедовщину в Советской армии

Киевский мэр и бывший боксёр Виталий Кличко рассказал о службе в Советской армии и едва не закончившемся дракой конфликте со старослужащим.
По словам Кличко, в начале службы «дед» попытался заставить его — в тот момент уже чемпиона Украинской ССР по боксу — носить воду.
Габаритами он был раза в два меньше меня. Я ему сказал, что выполнять буду только приказы старших по званию, а не от таких же рядовых. <...> Драку предупредил дежурный, —
цитируетКличко Lenta.ru.
Экс-боксер отметил, что ночью ждал нападения старослужащих, но «напряжение пропало». Старших сослуживцев Кличко предупредили о спортивных заслугах новобранца.
Как писал NEWS.ru, в апреле Кличко уволил Владимира Слончака с должности своего заместителя после нападения на полицейского.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен