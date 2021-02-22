Киев объяснил санкции против «Спортмастера»

https://static.news.ru/photo/d7ff1606-7545-11eb-b2e9-96000091f725_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, владеющей сетью магазинов в России, были введены из-за деятельности фирмы в Крыму.

Об этом представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил «Укринформу». Ранее глава спецслужбы Иван Баканов подтвердил, что СНБО вводил ограничительные меры, основываясь на информации от СБУ.

20 февраля СНБО Украины ввёл санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, в том числе против молдавской и португальской авиакомпаний, осуществлявших перелёты в Россию. Компании — владельцу сети магазинов «Спортмастер» запретили проводить торговые операции и осуществлять транзит товаров на украинской территории, а также выводить капитал за пределы государства.

Ранее ректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев заявил, что санкции Киева в отношении учебного заведения сделают вуз более узнаваемым, передавал NEWS.ru. Он добавил, что действия Украины говорят о верном курсе развития, выбранном университетом.