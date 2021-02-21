Ректор СевГУ отреагировал на введённые Украиной санкции против вуза

https://static.news.ru/photo/29e85950-744c-11eb-99e6-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/sevsu.ru

Санкции украинских властей против Севастопольского государственного университета (СевГУ) сделают учебное заведение более узнаваемым. Кроме того, такие действия со стороны Киева говорят о верном курсе развития учреждения. Об этом заявил ректор вуза Владимир Нечаев.

Мне забавно, что украинские власти тратят время, силы, ресурсы на нас. В принципе это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене, — цитирует РИА Новости Нечаева.

Он отметил, что многие обратят внимание на университет после того, как его поставили в один ряд с предприятием «МоторСич», на котором работают инвесторы из КНР, и сетью магазинов «Спортмастер».

Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в Интернете, — заявил ректор.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц. В список попал среди прочих и Севастопольский госуниверситет.

СевГУ был создан на базе семи учебных заведений и функционирует с 2014 года. Вуз является ведущим образовательным учреждением в регионе в технологической сфере.

Как сообщал NEWS.ru, юридическое лицо Sportmaster Operations Pte. Ltd., владеющее сетью магазинов «Спортмастер», также попало под санкции на Украине. Для компании вводятся трёхгодичные ограничения торговых операций, полное прекращение транзита и перевозок по территории Украины, запрещается выводить капиталы за рубеж.