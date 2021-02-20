Сеть «Спортмастер» попала под санкции на Украине

Компания, владеющая сетью магазинов «Спортмастер», попала под санкции на Украине. Соответствующее решение Совета начиональной безопасности и обороны (СНБО) ввёл в действие президент Владимир Зеленский.
Соответствующий указ
Помимо прочего, для компании вводятся трёхгодичные ограничения торговых операций, полное прекращение транзита и перевозок по территории Украины, запрещается выводить капиталы за рубеж.
Ранее Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Об этом писал NEWS.ru.