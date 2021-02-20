Сеть «Спортмастер» попала под санкции на Украине

https://static.news.ru/photo/a104b992-6c83-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Компания, владеющая сетью магазинов «Спортмастер», попала под санкции на Украине. Соответствующее решение Совета начиональной безопасности и обороны (СНБО) ввёл в действие президент Владимир Зеленский.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. Из документа следует, что ограничения наложены на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd. Она зарегистрирована в Сингапуре и является головной организацией сети одноимённых магазинов спортивных товаров в СНГ, Китае и Польше.

Помимо прочего, для компании вводятся трёхгодичные ограничения торговых операций, полное прекращение транзита и перевозок по территории Украины, запрещается выводить капиталы за рубеж.

Ранее Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Об этом писал NEWS.ru.