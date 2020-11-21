Киев намерен пролонгировать закон о статусе Донбасса

https://static.news.ru/photo/22042abc-2c2f-11eb-a400-fa163e074e61_660.jpg Донецк Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован.

Арестович в интервью телеканалу ТСН отметил , что при пролонгации в закон не будут включать «формулу Штайнмайера».

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.

«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.

Как передавал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что проведение новых обменов пленными с Украиной невозможно до тех пор, пока в Трёхсторонней контактной группе не согласуют дорожную карту по реализации Минских соглашений.